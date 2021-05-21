Горняк22: Сладкий обман. Житель Алтая пожаловался антимонопольщикам на магазин тортов

Житель Алтайского края пожаловался антимонопольщикам после того, как ему отказали в скидке на торт. С такой ситуацией федеральная служба столкнулась уже не в первый раз.

Покупатель увидел на витрине кондитерского магазина «Тортель» рекламу «Счастливый час с 19:00 до 20:00 –25%». В указанное время он пришёл купить торт, но в скидке ему отказали. Продавец объяснила, что акция распространяется только на выпечку, а торты в ней не участвуют.

Мужчина написал заявление в управление федеральной антимонопольной службы. Сотрудники ведомства провели проверку и согласились, что та реклама, действительно, вводила покупателей в заблуждение. Кондитерскому магазину выдали предписание об устранении нарушения закона «О рекламе».

Также будет рассматриваться вопрос о возбуждении административного дела в отношении ИП.

Аналогичная история произошла в 2019 году, когда житель Барнаула тоже рассчитывал на скидку по акции, а торты в ней не участвовали.

Алтайская правда