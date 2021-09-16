Горняк22: 4,5 тыс. наблюдателей в Алтайском крае будут контролировать прозрачность выборов

Выборы Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Алтайском крае сделано всё, чтобы выборы в Госдуму, региональное заксобрание и других уровней прошли прозрачно и без нарушений. Такое мнение высказывают общественники и эксперты. В этом году голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Отслеживать прозрачность и законность выборов в Алтайском крае будут 4,5 тысячи человек, прошедших специальное обучение. Их подготовили региональная Общественная палата и краевой штаб общественного наблюдения за проведением выборов.

«Создан штаб по наблюдению за выборами. Мы со своей стороны будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы выборы были максимально прозрачны. Если будут какие-то вопросы, нюансы, чтобы они фиксировались. Наша задача, чтобы весь процесс голосования был открытым, прозрачным и чтобы минимум было нарушений», – заверил Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края.

Заинтересованы в контроле законности процедуры голосования и политические партии. Наибольшее число наблюдателей на участки направила «Единая Россия». В этом году подготовка была особенно тщательной – как из-за масштабности выборов, так и из-за трёхдневного голосования и необходимости соблюдать санитарные нормы на избирательных участках.

«Единая Россия» делегировала на избирательные участки 1 836 наблюдателей – это минимум по одному человеку на УИК, которые будут работать в течение всех трех дней голосования – с 17 по 19 сентября. И это не считая наблюдателей от кандидатов-одномандатников, которые тоже делегировали наблюдателей на участки. Наши наблюдатели прошли обучение, хорошо знакомы с избирательным законодательством и готовы реагировать на возможные инциденты и в целом контролировать прозрачность и легитимность процесса. Мы постоянно находимся с ними на связи, чтобы в свою очередь оперативно решать возникающие вопросы», – подчеркнул Денис Голобородько, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».

Единороссы также ранее инициировали соглашение о безопасных выборах, которое было подписано в июле в том числе и некоторыми другими партиями. Оно предполагает проведение избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями.

Всего в Алтайском крае будет работать 1 793 избирательных участка.

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