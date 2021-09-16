Горняк22: Жители «спальников» Барнаула рассказали об ужасах утреннего часа пик

После жалоб в соцсетях власти Барнаула изменят график автобусов в час пик Фото: Ирина Гузеева

Проблема возникла с наступлением учебного года, когда число пассажиров общественного транспорта увеличилось за счет школьников и студентов

Жители спальных районов Барнаула пожаловались на трудности с поездкой на работу в общественном транспорте в утренние часы пик. Об этом они рассказали в сообществе barnaul_news.

«Прошу привлечь внимание властей города Барнаула к проблеме с транспортом в будни в утренние часы. Маршруты 47 и 20 едут переполненными в сторону центра», – говорится в посте.

Его автор отметил, что салон маршрутки №47 заполняется пассажирами уже после улицы Балтийской, дальше она едет не останавливаясь, тоже самое происходит и с автобусом №20.

Комментаторы пишут, что проблема есть не только на этих маршрутах – в час пик сложно попасть в салоны автобусов №10, 19, 60, 75.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле проверят работу общественного транспорта после инцидента с ребенком.

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