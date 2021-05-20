Горняк22: Порывистый ветер повредил крышу на интернате в Алтайском крае

Вечером 18 мая сильный порывистый ветер повредил кровлю гаража и подстанции дизель-генераторной установки в Тальменском психоневрологическом интернате. О ситуации доложили губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В результате инцидента никто не пострадал. Общая площадь повреждения оценивается в 180 кв. метров. Сейчас ведется подготовка сметы для выполнения ремонтных работ.

Дополнительных средств из краевого бюджета не требуется. Происшествие не повлияло на нормальное функционирование учреждения. Угрозы для жизни проживающих нет, подчеркивают в пресс-службе губернатора.

Глава региона поручил заместителю министра социальной защиты края Юлии Ковалевой выяснить обстоятельства и доложить об обстановке в учреждении. Ситуация находится на контроле Минсоцзащиты региона.

Тальменский район

Алтайская правда