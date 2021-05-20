Горняк22: В Новоалтайске мужчину избили и ограбили на остановке

В дежурную часть Новоалтайска обратился 46-летний местный житель, который рассказал, что его ограбил и избил на улице неизвестный.

Поздно вечером мужчина проходил мимо автобусной остановки и обратил внимание на пьяного незнакомца, который громко ругался на свою жену и маленького ребенка. Прохожий сделал ему замечание.

Грубияну не понравилось, что кто-то посмел вмешаться в его «воспитательный» семейный процесс. Он догнал мужчину и избил. Но этого ему показалось мало: свою уязвленную гордость он решил успокоить еще и грабежом. В результате забрал у потерпевшего сотовый телефон и 300 рублей, а также сорвал с шеи серебряную цепочку.

Сотрудники полиции оперативно задержали грабителя. Свой поступок он объяснил тем, что был сильно пьян в момент грабежа. Украденную цепочку и телефон спрятал в теплицу, которая стояла на его участке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. В настоящее время он заключен под арест.

Новости Новоалтайска

Алтайская правда