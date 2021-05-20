Горняк22: В алтайском селе у 13-летнего подростка вымогали деньги

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Целинного района, один из которых несовершеннолетний. Они обвиняются в вымогательстве денег у подростка.

В июле 2020 года четверо молодых людей, одному из которых не было 18, а двум – 16-ти лет, прогуливались по одному из сел Целинного района. Они остановили на улице 13-ти летнего подростка и стали требовать у него деньги. Получив отказ, они избили его и назначили срок, в течении которого он должен был их принести.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину, сообщает Следком по Алтайскому краю. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем было внесено представление в органы системы профилактики.

Целинный район

Алтайская правда