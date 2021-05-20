ГОРНЯК22 21.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Катится каток, катится. На алтайской трассе дорожная техника убежала от рабочих

Горняк22
17 часов Ago

Дорожные рабочие, которые занимались ремонтом алтайской магистрали, не уследили за своим катком. Как только они оставили его в одиночестве, он решил самостоятельно уехать. Но надолго его энтузиазма не хватило — после «побега» он съехал в кювет и перевернулся.

Это «побег» произошел 19 мая  перед селом Баюновские Ключи, где дорожные специалисты делают развязку. Как пишет участник сообщества «Инцидент Барнаул», каток стоял на нейтральной скорости, и в нем не было ни водителя, ни рабочих. В какой-то момент он сдвинулся с места и стал самостоятельно передвигаться, а потом просто съехал в придорожный кювет и перевернулся. Пострадавших нет.

Участники сообщества с удовольствием прокомментировали это событие. Они посчитали, что  каток просто прилег, или загорает, или просто накатался и спит.

Фото: паблик «Инцидент Барнаул" 

Первомайский район 

Алтайская правда

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