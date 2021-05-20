Горняк22: Катится каток, катится. На алтайской трассе дорожная техника убежала от рабочих

Дорожные рабочие, которые занимались ремонтом алтайской магистрали, не уследили за своим катком. Как только они оставили его в одиночестве, он решил самостоятельно уехать. Но надолго его энтузиазма не хватило — после «побега» он съехал в кювет и перевернулся.

Это «побег» произошел 19 мая перед селом Баюновские Ключи, где дорожные специалисты делают развязку. Как пишет участник сообщества «Инцидент Барнаул», каток стоял на нейтральной скорости, и в нем не было ни водителя, ни рабочих. В какой-то момент он сдвинулся с места и стал самостоятельно передвигаться, а потом просто съехал в придорожный кювет и перевернулся. Пострадавших нет.

Участники сообщества с удовольствием прокомментировали это событие. Они посчитали, что каток просто прилег, или загорает, или просто накатался и спит.

Фото: паблик «Инцидент Барнаул"

Первомайский район

Алтайская правда