Горняк22: Житель Алтайского края отправлен под стражу за изнасилование

В Алтайском крае предъявлено обвинение в изнасиловании 30-летнему жителю Михайловского района.

По данным СУ СК РФ по региону, преступление было совершено ночью 14 мая. Мужчина пришел в гости к знакомым и стал выпивать алкоголь.

В какой-то момент он остался наедине с 36-летней хозяйкой и предложил ей интим. Получив отказ, мужчина стал угрожать и применять к ней силу, чтобы добиться своего.

Обвиняемого заключили под стражу на два месяца. Расследование его дела пока идёт.

Михайловский район

Алтайская правда