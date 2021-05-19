Горняк22: Почему происходят трагедии на производстве в Алтайском крае

Статья 37 Конституции РФ гарантирует россиянам право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Но иногда работодатели, в том числе и в Алтайском крае, делают так, что это становится недостижимым…

Наледь с крыши

Сообщения о том, что в очередной раз возбуждено уголовное дело из-за тяжелых травм или смерти на рабочем месте, периодически мелькают среди криминальных новостей. Вот, например, одно из последних – из регионального Следкома РФ. В конце февраля 2021 года на рабочего одной из общеобразовательных школ Рубцовского района с крыши здания упала снежная наледь. В результате произошедшего мужчина получил травмы головы и внутренних органов и скончался на месте.

В ходе проверки установлено, что должностные лица образовательного учреждения допустили нарушение инструкций. Они не организовали надлежащим образом уборку снега и наледи с крыши школы… Теперь привлекаются к уголовной ответственности.

Статистика же такова. В первом квартале 2021 года в следственные органы поступило 53 сообщения о преступлениях, связанных с нарушением требований охраны труда и промышленной безопасности. В прошлом году за это время их было 48. Возбуждено нынче пять уголовных дел, в прошлом их было четыре.

Оглянулся – а руки нет

Истории людей, погибших либо искалеченных на производстве, поражают не только трагизмом последствий, но еще и тем легкомысленным подходом к делу, который, как правило, предшествует беде. Так было и на Рубцовской ТЭЦ, где работник в одно мгновение стал калекой. Уголовное дело по этому случаю недавно рассматривал суд.

До того как случилась беда, Игорь С. с коллегами демонтировал на ТЭЦ металлические конструкции котельного оборудования. Поскольку остальные разбирали котел на высоте, а тракторист управлял техникой, то мужчине приходилось подавать трос на веревке наверх. Там один его конец прикреплялся к конструкции, а второй цепляли к трактору, который потом отъезжал, и деталь от котла падала с высоты почти 10 метров.

В тот роковой день Игорь, услышав привычное «Тянем!», дал отмашку рукой трактористу и тот поехал вперед… Потихоньку стал тянуть сверху огромное металлическое кольцо. Когда Игорь увидел, что оно уже приблизилось к краю, сделал пару шагов по направлению к тросу и правой рукой махнул трактористу. Затем повернулся в другую сторону и вдруг почувствовал удар. Мужчину внезапно перевернуло, и он упал на землю. А открыв глаза, увидел, что у него нет левой руки до предплечья. Превозмогая боль, вскочил на ноги и побежал к трактористу, кричал, чтобы перетянули руку.

Игоря сразу же увезли в КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск», где ему сделали операцию. Каким образом всё произошло и чем именно его ударило, мужчина так даже и не понял, он только почувствовал это.

Затем к нему в больницу приезжал коллега, который практически руководил на ТЭЦ рабочими вместо директора, выдавал респираторы и перчатки. Посетитель пришел не только побеседовать и посочувствовать, но еще и принес с собой журнал по технике безопасности. Попросил «по-человечески» в нем расписаться. Игорь не отказался, так как был в шоке от всего случившегося и от боли…

Но в дальнейшем все обстоятельства случившегося выясняло следствие. И детальный разбор полетов показал, что на деле о технике безопасности при демонтаже котла практически забыли. Игорь С. откровенно рассказал следователю, что никто не проводил на ТЭЦ никаких инструктажей по этому поводу. Никто не объяснял также, каким способом нужно спускать металлические конструкции с высоты на землю.

Когда трудился на Рубцовской ТЭЦ, Игорь С. даже не задавался вопросом, на кого именно он работает, а узнал фамилию подрядчика – индивидуального предпринимателя только уже из документов. Их получил в июле 2020 года из трудовой инспекции. Также там сообщалось и о нарушениях обеспечения условий труда на объекте. В лицо своего работодателя, из-за которого покалечился, Игорь С. ни разу не видел.

Игорь также сообщил, что указаний, кто из рабочих что и как должен был делать, им никто не давал… Тросы при падении всегда немного играли, периодически разрывались, так как были уже изношенными. Однако раньше в подобных случаях рабочие выходили на улицу, поскольку вниз спускались очень тяжелые детали металлического оборудования.

Ему никто не говорил, каким образом он был должен отдавать сигналы трактористу, но поскольку у Игоря отсутствовали какие-либо средства переговоров – рация хотя бы, то он был вынужден подходить достаточно близко к металлическому тросу, чтобы попасть в поле зрения тракториста. Если бы ему кто-либо из ответственных за демонтаж людей рассказал, как выполнять подобную работу безопасно, то у него бы не было необходимости каждый раз приближаться к тросу, чтобы отдать сигнал коллеге.

«Сам виноват…»

Индивидуальный предприниматель же пытался убедить следствие, что в этой ситуации виноват кто угодно, только, конечно, не он сам.

Он рассказал, что с января 2020 года начал работы по демонтажу котла на ТЭЦ. Требовалось разобрать котел, который находился на уровне третьего этажа. По словам предпринимателя, он якобы проводил инструктаж по технике безопасности примерно два раза с января по май 2020 года. Кроме того, он якобы лично водил всех наемных сотрудников по помещениям, в которых было необходимо провести демонтаж оборудования, и указывал, что нужно сделать. И периодически примерно раз в неделю приезжал в Рубцовск проверять, как движется работа.

После случившегося у него запрашивали все необходимые документы в трудовой инспекции Рубцовска. И было якобы вынесено решение о том, что рабочий травмировался из-за собственной неосторожности. После того как зацепил металлический трос за трактор, чтобы стянуть металлическое кольцо с высоты, он должен был немедленно покинуть помещение, но даже не отошел на безопасное расстояние.

Кроме того, травма Игоря С., по мнению предпринимателя, возникла еще и из-за неосторожности водителя трактора.

«Я вам плачу»

Но попытки директора полностью снять с себя ответственность не удались. Ведь и все другие рабочие сообщили о довольно безалаберном отношении предпринимателя к организации труда. Он лишь дал указание демонтировать металлические конструкции оборудования бывшего котлоагрегата ТЭЦ, вывезти металл за территорию цеха. При помощи какой техники и оборудования они должны были это делать, не объяснил. Всё сводилось к тому, что раз он платит, то хочет за свои деньги получить нужный результат.

После ЧП все рабочие на объекте в срочном порядке прошли инструктаж по технике безопасности. Кроме этого, перезаключили договоры с работниками. И после происшествия рабочим стали выдаваться специальные средства защиты – каски, жилеты, хотя до того выдавали исключительно перчатки.

В итоге дело дошло до суда. Но там прекратилось за примирением сторон. Предприниматель возместил ущерб покалеченному рабочему. Сумма – 200 тысяч рублей…

Профилактика

Как рассказала «АП» помощник руководителя регионального управления СК России Людмила Рязанцева, чаще всего трагедии на производстве случаются там, где допускаются к работе люди, не прошедшие в установленном порядке обучение, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

А также где нет контроля за состоянием условий труда работников. Рабочее место не соответствует требованиям безопасности – вплоть до наличия предупреждающих надписей о перепадах высот, разметки, флажков. Не выдаются средства коллективной и индивидуальной защиты.

Вроде бы ничего сверхъестественного… Но, увы, иногда даже мелочь может стать причиной тяжелой травмы или гибели на производстве.

Конечно, таких случаев всё-таки немного, поскольку проводится и профилактическая работа. По словам начальника управления прокуратуры края по надзору за исполнением федерального законодательства Татьяны Доценко, в 2020 году в сфере охраны труда ведомство выявило свыше 1,3 тысячи нарушений закона. Для восстановления законности внесено 389 представлений, в суд направлено 347 заявлений в интересах работников предприятий. По инициативе прокуроров за нарушения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасных условий труда, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 454 человека.

В 2020 году по результатам принятых прокурорами мер 92 предприятия края организовали специальную оценку условий труда. Работодатели региона дополнительно профинансировали мероприятия в сфере охраны труда на своих производствах на сумму более 4 млн рублей, организовали медицинские осмотры для 1126 работников, выдали почти 16 тысяч средств индивидуальной защиты.

К сожалению, пока еще остаются такие работодатели, которые не считают нужным позаботиться о безопасности своих сотрудников, пока дело не дойдет до прокурорской проверки или несчастного случая на производстве.

Алтайская правда