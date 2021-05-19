Горняк22: Трое подростков в Бийске жестоко избили и унизили девушку

Следователи в Бийске предъявили обвинение трем 17-летним местным жителям. Подростки окажутся на скамье подсудимых за разбойное нападение на человека с угрозой убийством, «иные действия сексуального характера с применением насилия», изготовление и оборот порнографических материалов, их публичную демонстрацию.

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, обвиняемые – трое бийских подростков (юноша и две девушки). По данным следствия, в августе 2020 года они пришли домой к 18-летней знакомой и предложили ей прогуляться.

Знакомую привели на пустынный берег реки Бия, там достали нож и заставили снять с себя одежду. После этого стали жестоко ее избивать, в том числе пластиковой бутылкой с водой. При этом требовали несуществующий денежный долг. Забрали деньги и кольцо, которые были у девушки с собой. Также молодые люди снимали происходящее на телефон.

Через какое-то время они прошли обратно к ней домой. Там продолжили над ней издеваться – совершили некие «действия сексуального характера». Далее, подростки стали публиковать интимные фото и видео девушки на её странице в соцсети и рассылать эти файлы ее знакомым.

Во время предварительного следствия каждый фигурант признавал вину лишь частично, перекладывая ответственность на другого.

Новости Бийска

Алтайская правда