Горняк22: Четыре бийчанина стали жертвами лже-банкиров

В минувшие выходные четыре жителя Бийска обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Одна из женщин, попавших на уловки мошенников, перевела им почти 129 тыс. рублей.

32-летней женщине позвонили якобы банковские работники и сообщили, что с ее карты пытаются снять деньги. Они посоветовали снять и перевести все деньги на резервный счет и продиктовать код из СМС. Женщина сделала все, как сказали неизвестные, и в результате осталась без 128 800 рублей.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю настоятельно рекомендуют быть максимально бдительными и острожными. Прежде, чем совершать какие-то операции с деньгами, необходимо несколько раз подумать, и только убедившись в безопасности, принимать решение.

Новости Бийска

Алтайская правда