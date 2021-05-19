Горняк22: В Барнауле экс-полицейский осужден за получение взятки в крупном размере

Вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, который получил взятку в крупном размере.

Бывший сотрудник ГИБДД, который работал на КПП Правобережного тракта в Барнауле, на протяжении двух лет получал взятки от гендиректора одного из ООО, реализующего горюче-смазочные материалы.

За беспрепятственный проезд грузового транспорта через КПП и весовой контроль экс-полицейский получил более 200 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину. В совокупности иных смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, сообщает прокуратура Алтайского края.

Приговор в законную силу не вступил.

Барнаул

Алтайская правда