Горняк22: Назвала другим именем. Бийчанин в порыве ревности ударил ножом свою бывшую

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Бийска. В порыве ревности он ударил свою подругу ножом.

В декабре прошлого года в Бийске 43-летняя местная жительница попросила бывшего сожителя, с которым рассталась несколько месяцев назад, забрать свои вещи. Вечером мужчина пришел, и экс-пара стала употреблять спиртное.

Однако выяснилось, что мужчина еще не охладел к своей бывшей: когда она назвала его другим именем, он сильно разозлился. На почве ревности мужчина ударил ее ножом в грудную клетку и ушел, решив, что убил ее. Однако раненная женщина сумела позвонить знакомому, и ей подоспели на помощь медики.

Обвиняемый свою вину признал, сообщает Следком по Алтайскому краю. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости Бийска

Алтайская правда