ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Горняк22: 29 пожаров произошло в лесах Алтайского края за выходные

Горняк22
16 часов Ago

За период с 14 по 16 мая в Алтайском крае от огня пострадали 29 участков земли лесного фонда. Всего с начала пожароопасного сезона (9 апреля) на таких территориях произошло 107 пожаров, пламя уничтожило лес на площади более 400 га.

По данным регионального Минприроды, за последние выходные пожары ликвидировали в следующих лесничествах: Барнаульском, Волчихинском, Озеро-Кузнецовском, Ракитовском, Степно-Михайловском, Шипуновском, Бобровском, Каменском, Ларичихинском, Озерском, Петровском, Алтайском. Пожаром пройдено почти 160 га.

В большинстве случаев причины происшествия остаются неизвестными. В Минприроды убеждены, что, как правило, это вина граждан или организаций, просто нарушителя уже не найти. За весь пожароопасный период в этом году неустановленные причины были в 72-х случаях, в 17 случаях – это грозовые разряды. 18 пожаров перешли с сёл, сельхозземель, линейных объектов.

Пожар 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Водители

Горняк22: Водители

Горняк22
16 часов Ago
16.05.2021 года на территории обслуживания Поспелихинского и Новичихинского района сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» проводилось профилактическое мероприятие «Автобус». Его...

Читать по теме:

ВТОПЕ: