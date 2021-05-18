Горняк22: 29 пожаров произошло в лесах Алтайского края за выходные

За период с 14 по 16 мая в Алтайском крае от огня пострадали 29 участков земли лесного фонда. Всего с начала пожароопасного сезона (9 апреля) на таких территориях произошло 107 пожаров, пламя уничтожило лес на площади более 400 га.

По данным регионального Минприроды, за последние выходные пожары ликвидировали в следующих лесничествах: Барнаульском, Волчихинском, Озеро-Кузнецовском, Ракитовском, Степно-Михайловском, Шипуновском, Бобровском, Каменском, Ларичихинском, Озерском, Петровском, Алтайском. Пожаром пройдено почти 160 га.

В большинстве случаев причины происшествия остаются неизвестными. В Минприроды убеждены, что, как правило, это вина граждан или организаций, просто нарушителя уже не найти. За весь пожароопасный период в этом году неустановленные причины были в 72-х случаях, в 17 случаях – это грозовые разряды. 18 пожаров перешли с сёл, сельхозземель, линейных объектов.

Пожар

Алтайская правда