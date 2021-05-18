Горняк22: Житель Алтайского края обокрал храм, пенсионерку и односельчан

Полицией задержан житель села Ларичиха Алтайского края. Он признался, что обокрал храм, пенсионерку и нескольких односельчан, передает ГУ МВД по региону.

В храме злоумышленник сорвал замок с дверей и похитил 3500 пожертвований, а также стальную цепочку с крестиком и газовую горелку. В доме 95-летней пенсионерки он выбил окно и украл 800 рублей. Еще у нескольких односельчан – похитил бензопилу и сотовые телефоны.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства совершенных им преступлений.

Фото: ГУ МВД по АК

Тальменский район

Алтайская правда