Горняк22: Жительница Алтая потеряла полмиллиона, поверив в розыгрыш

Фото Олег БОГДАНОВ

Более полумиллиона рублей потеряла жительница алтайского села, откликнувшись на СМС-сообщение мошенников.

В отдел МВД России по Первомайскому району обратилась 60-летняя жительница села Бобровки. Она сообщила, что с ее банковской карты исчезло 560 тысяч рублей.

Как выяснилось, все началось с СМС-сообщения, которое пришло на телефон пенсионерки. Непонятный абонент предложил ей принять участие в розыгрыше, который проводит банк. За участие пообещали денежное вознаграждение. Для регистрации попросили сообщить номер карты и СVC-код – четырех или трехзначный номер на обратной стороне карты. Дополнительно женщина продиктовала поступившие цифровые коды. Получив все это, злоумышленники оформили на имя женщины кредит в 500 тысяч рублей и похитили эти деньги. Также с ее карты на неустановленный счет были переведены 60 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с причинением значительного ущерба. Полицейские разыскивают аферистов.

Алтайская правда