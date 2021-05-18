Горняк22: Барнаулец украл кошелек на парковке возле торгового центра

Полицейские задержали барнаульца по подозрению в краже кошелька, в котором находились почти 30 тысяч рублей.

В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу поступило сообщение от горожанина, что неизвестные похитили у его жены кошелек из крокодиловой кожи. В нем находились банковские карты и 28 тысяч 600 рублей.

Как выяснили сотрудники правопорядка, супружеская пара отправилась в один из торговых центров Барнаула за покупками. Выйдя из автомобиля, женщина не заметила, как выронила кошелек на асфальт. Пока ехали, он лежал у неё на коленях. Однако уже в магазине обнаружила пропажу. Муж и жена поспешили к машине, надеясь, что портмоне окажется в салоне. Всё тщательно осмотрев, супруги пришли к выводу, что кошелек был похищен…

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские увидели, что к машине подходил неизвестный мужчина. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, подобрал портмоне и покинул парковку.

По подозрению в краже был задержан 53-летний житель Барнаула. В ходе обыска в его квартире полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице. А мужчине, соблазнившемуся чужим кошельком, теперь придется ответить за кражу в уголовном порядке. Кстати, раньше он никогда еще не был судим.

Барнаул

Алтайская правда