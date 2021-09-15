Горняк22: Астролог перечислил знаки зодиака, чья жизнь изменится в октябре

Знаки Зодиака Фото: pexels.com

По словам эксперта, Ракам захочется жизненных перемен. Рожденным под этим стоит рискнуть, звезды помогут им во всех начинаниях

В октябре в жизнь Тельцов придёт удача. Месяц будет полон счастливых дней, а представителям этого знака успех будет сопутствовать со всех начинаниях, заявил астролог Павел Глоба, сообщает «Слово и Дело».

«Много возможностей для реализации задуманного будет у Дев. В октябре судьба предоставит им полный карт-бланш, но сами Девы задумаются над тем, что им нужно больше – любовь или деньги», – рассказал он.

Специалист добавил, что Стрельцы в октябре будут намного продуктивнее и активнее. Это позволит им навести порядок в рабочих делах. При этом рожденным под этим знаком следует избегать конфликтов и меньше нервничать.

Ранее назвали три знака зодиака, которым звезды обещают финансовое благополучие. Астрологи отметили, что представители этих знаков зодиака всегда смогут заработать на безбедную жизнь и будут стремиться к этому всеми силами

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