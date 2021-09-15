Горняк22: Почему важно идти на выборы, а не отсиживаться дома с мыслью «все уже решено»

Выборы. Голосование Фото: Фото: Анна Меньшикова

Просто прийти на избирательный участок и проголосовать – значит минимизировать шансы на то, что кто-то как-то сможет «не так» использовать ваш голос

«Ну и за кого голосовать? Может, вообще не ходить на эти ваши выборы?» – самые часто задаваемые вопросы последних двух недель. Обычно я отвечаю и на первый – развернуто и на второй – однозначно «идти».

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Протестовать дома – это не позиция

Итак, почему на выборы нужно ходить? Хотя бы затем, чтобы, как бы пафосно это ни звучало, лично повлиять на результат. И нет, довод «всё решено, за нас все посчитают как нужно» не считается.

Даже если предположить, что результатами манипулируют, то именно в этом случае максимальное участие избирателей даст минимальные возможности для нарушений.

Если представить идеальный мир, где на участки придут 99% избирателей, то, например, вбрасывать будет попросту нечего – пустых бюллетеней, которые можно было бы «правильно» заполнить, не останется. В принципе, изменить или не учесть правильно заполненный бюллетень крайне сложно.

Также, например, не будет возможности «проголосовать» за тех, кто хронически не ходит на выборы, потому что если человек придет, он оставит свою подпись в списке избирателей и вместо него никто не распорядится его голосом.

Просто фактом своего прихода на участок избиратель сводит к минимуму любую возможность манипуляции его голосом, а значит, повышает легитимность любых выборов, делает их честными. Логика простая: чем выше явка, тем честнее выборы.

Более того, чем больше людей придет на участки, тем разнообразнее будут итоги и менее предопределен результат. Кто чаще всего является дисциплинированным избирателем? Бюджетники и люди старшего поколения. И их выбор относительно предсказуем.

Если на выборы массово пойдут все остальные, возникнет реальная интрига и борьба. Именно поэтому, например, власти выгоднее «сушить» явку.

Сидеть дома и протестовать против всего и всех – это не позиция, это ее отсутствие. Во всяком случае – в реальном, правовом, гражданском поле.

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Прагматизм или осознанный выбор

Теперь что касается того, как голосовать. Идеальный вариант – за ту партию или того кандидата, который вызывает у вас доверие и симпатию.

Но в целом все избиратели разделятся на две части: кто поддерживает действующую власть и кто ею недоволен и предпочитает выбирать оппозицию.

В первом случае выбор ясен, и его тоже важно и нужно сделать – как любой другой.

Во втором случае опять же самый простой выбор – той партии или кандидата, которые по душе: нравится их идеология, лидер, какой-то отдельный кандидат или лозунг. Светлое социалистическое будущее? Капиталистический рай? Борьба за чистую планету? Национальные ценности? В принципе, выбор есть – по крайней мере, на выборах в Госдуму, где в бюллетене будет 14 партий и кандидаты от большинства из них.

А вот тем, кто еще не определился с партией, важно понимать, что голос при распределении мандатов будет учтен точно, если он отдан за то политическое объединение, которое преодолеет 5-процентный барьер. Чем больше голосов будет отдано партиям, которые в итоге не пройдут, тем больше «не своих» мест в парламенте получат те, кто перейдут вожделенные 5%.

И если рассуждать совсем уж прагматично, то нужно выбирать среди тех, у кого наиболее высокий рейтинг (их публикуют различные социологические службы) – по душе, бросая монетку или дёргая жребий.

Однако такой подход лучше приберечь на крайний случай, поскольку выборы – это всё же в первую очередь борьба идеологических приоритетов, ценностей, различных вариантов будущего. Они должны давать шанс обновлению политической системы, появлению людей с другим – новым – мышлением. А при консервации, на которую, кстати, работает и низкая явка, это невозможно.

На начало сентября, согласно данным ВЦИОМ, 30% опрошенных сказали, что или не пойдут на выборы, или сомневаются.

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