Горняк22: Российские дни леса 2021: интересные факты и традиции
Лес Фото: pixabay.com
О важности лесов и способах их сохранения каждый год говорят в российские дни леса. Рассказываем, когда они пройдут в 2021 году
Когда российские дни леса в 2021-м
Российские дни леса – масштабный экологический праздник, который отмечают ежегодно с 15 по 17 сентября. Об этом сообщает портал calend.ru.
Традиции российских дней леса
Первый официальный праздник посадки леса в России прошел в Харькове. Его целью было научить детей любить природу, беречь древонасаждения, а также сохранять общественные и частные сады и парки.
К 15 сентября приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. Это стало доброй традицией во многих российских регионах.Деревья. Лес Фото: pixabay.com
Интересные факты о лесах России
- 75% площади земных угодий России – это леса. Они занимают более 1,2 млрд гектаров земли. Об этом пишет портал vivareit.ru.
- Ученые называют тайгу «легкими планеты». Считается, что сибирская тайга выделяет более 10% кислорода на всем земном шаре.
- В нашей стране есть могущественные леса, которые выполняют роль фильтров. Благодаря им очищается загрязненный воздух и улучшается экология.
- Внешний вид сосен меняется в зависимости от места посадки. Например, в местах Братского и Усть-Илимского водохранилищ сосны очень высокие, даже огромные.
- Около половины всех хвойных деревьев мира растет в России.