Горняк22: Начальник филиала алтайского ДСУ предстанет перед судом

Экс-руководитель суетского филиала ГУП «Северо-Западное дорожно-строительное управление» в Алтайском крае предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным следствия, в 2018 году к дорожнику обратился бизнесмен, желавший подрядить ДСУ на благоустройство проездов и площадок из грунтов и щебня. Руководитель филиала предложил предпринимателю заплатить «мимо кассы» и взял у него 66 тысяч рублей. При этом ущерб предприятию превысил 86 тысяч рублей.

Свою вину бывший начальник филиала признал. Его имущество на сумму более 740 тысяч рублей арестовано, уголовное дело направлено в суд.

Фото: Максим Стрелковский

Суетский район

Алтайская правда