Горняк22: В алтайском лесничестве упавшее дерево убило заготовителя древесины

В Волчихинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели одного из работников на лесозаготовке. Упавшее дерево нанесло ему травмы, от которых мужчина скончался.

В апреле 2021 года на одном из участков в лесничестве Волчихинского района сотрудники занимались заготовкой леса. Один из вальщиков леса не оценил правильно обстановку, и срубленное им дерево упало на другого работника. В результате тот получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Сейачс устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает СК по Алтайскому краю. Расследование продолжается.

Волчихинский район

Алтайская правда