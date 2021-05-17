Горняк22: В Барнауле два рецидивиста избили пенсионера гвоздодером

В барнаульский отдел полиции обратился 72-летний местный житель. Он рассказал, что его избили и ограбили двое неизвестных.

Накануне ночью пенсионер проснулся от сильного стука в дверь. После того, как он открыл ее, двое неизвестных набросились на пожилого мужчину и стали избивать его, в том числе гвоздодером.

После этого преступники стали искать деньги. В результате они обнаружили в карманах одежды 8500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемых – 36-ти и 30-летних ранее судимых барнаульцев. Похищенные деньги они уже успели потратить на алкоголь.

В настоящий момент мужчины заключены под стражу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда