Горняк22: Жительница Рубцовска потеряла более 100 тысяч на торговле кислородом

Мошенник, представившийся сотрудником больницы, похитил 124 тысячи рублей с карты рубцовчанки, продававшей кислород. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже кислородного концентрата. Ей позвонил злоумышленник и представился работником больницы. Он попросил у женщины номер банковской карты – якобы для того, чтобы перевести на нее деньги за товар. Также звонивший выяснил СМС-коды и сумел украсть деньги со счета.

Возбуждено уголовное дело, полицейские призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Новости Рубцовска

Алтайская правда