Горняк22: На тушении пожара в Алтайском крае задействовали поезд

Ночью на ст. Озерки в Тальменском районе Алтайского края возник сильный пожар. Для бесперебойного обеспечения пожарных водой был задействован пожарный поезд, на месте обнаружено тело женщины. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Очевидно, что сообщение о случившемся в службу спасения поступило с опозданием, и на момент прибытия пожарных дом, надворные постройки уже горели открытым огнем, была угроза и соседним строениям», — указано в сообщении ведомства.

От огня серьезно пострадали постройки на двух соседних участках. На месте пожара найдено тело женщины. Причины ее смерти устанавливаются.

На тушении работало восемь единиц техники (в том числе, железнодорожной) и не менее 20 человек личного состава. Из-за сильного задымления и высокой температуры пришлось задействовать звено газодымозащитной службы.

Фото: ГУ МЧС по АК

Тальменский район

Алтайская правда