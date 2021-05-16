Горняк22: Жительница Барнаула убила мужа, «защищаясь» от него

По приговору Центрального районного суда Барнаула 44-летняя Ирина Р. отправилась в колонию общего режима на 9 лет за то, что убила собственного мужа. Такими стали последствия очередных нетрезвых посиделок семейной пары.

Сообщение о том, что в одном из домов по улице Интернациональной в Барнауле женщина ударила мужа ножом, поступило в полицию 23 мая 2020 года от соседей поссорившихся супругов. Приехавшие сотрудники правопорядка поначалу не могли попасть в квартиру, где все произошло. Когда стучали в дверь, из помещения раздавался злобный женский крик. Ирина Р. сообщала, что она и муж останутся там, и он будет «сдыхать». По ее голосу было понятно, — дама изрядно угостилась спиртным, крайне агрессивна.

В итоге полицейские предупредили хозяйку жилища, что будут ломать дверь. Тогда женщина запаниковала, это было слышно по голосу. Крикнула: «Открою!»

В квартире ей надели наручники, а для ее мужа, который сидел на кресле без признаков жизни, вызвали скорую помощь. Выяснилось, что мужчина все-таки еще был жив. Но спасти его не удалось. Он кончался спустя несколько часов. Врачи не смогли ему помочь, так как раны оказались очень тяжелыми.

Ирину Р. взяли под стражу. Объясняя, как и почему она ранила мужа, дама заявила, будто бы он первым на нее напал – бил и душил. И только поэтому она схватилась за нож.

Но, как выяснилось, ссора супругов началась на улице, ее наблюдали соседи. Агрессивно вела себя именно Ирина, ее супруг же вообще был тихим и спокойным по характеру человеком. В этот раз тоже не проявлял никакой злобы.

Кроме того, стало известно, что и до последнего конфликта, Ирина несколько раз нападала на мужа. И он уже получал ранения от не в меру темпераментной супруги. Но всегда прощал, не решался расстаться с ней.

По словам матери погибшего, он прожил вместе с Ириной более 20 лет. У них есть взрослая дочь. Внучка практически все детство провела у бабушки. Невестка всегда злоупотребляла алкоголем, работала нерегулярно. Ирина же, получив какой-либо заработок, обязательно устраивала застолье. А затем чаще всего между супругами происходили скандалы. Однажды мужчине даже пришлось лечиться после удара ножом «благоверной». На лице и голове у него уже накопилось множество шрамов от побоев Ирины.

Когда дело дошло до суда, Ирина Р. выбрала суд присяжных, где пыталась убедить заседателей, что всего лишь превысила пределы необходимой обороны. Правда, безуспешно. Они вынесли вердикт «виновна», а также единогласно отрицательно ответили на вопрос, заслуживает ли эта женщина снисхождения.

Как сообщила «Алтайской правде» старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Марина Тилилицина, на днях приговор в отношении Ирины Р. вступил в законную силу.

Барнаул

Алтайская правда