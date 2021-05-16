Горняк22: Житель алтайского села убил 84-летнюю женщину и поджег ее дом

12 мая в одном из сел Мамонтовского района произошел пожар в частном доме. После того, как он был потушен, обнаружили тело 84-летней хозяйки со следами насильственной смерти.

Благодаря грамотным действиям оперативных сотрудников преступление удалось раскрыть по горячим следам. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний местный житель.

Выяснилось, что пьяный мужчина забрался в дом пожилой женщины, чтобы ее ограбить. Преступник нанес ей несколько ранений в шею, после чего похитил имуществом. Чтобы сокрыть следы преступления, он поджег дом и скрылся.

Сегодня мужчина заключен под стражу, сообщает СК по Алтайскому краю. Расследование продолжается.

Мамонтовский район

Алтайская правда