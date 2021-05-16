Горняк22: Чиновница из алтайского сельсовета похищала бюджетные деньги

В Новичихинском районе осуждена специалист комитета по финансам, налоговой и кредитной политике районной администрации за коррупционное преступление.

Чиновница, используя свое служебное положение, составляла фиктивные муниципальные контракты об оказании услуг. В 2019 г. она совершила неоднократные незаконные перечисления бюджетных средств на подконтрольный банковский счет, сообщает прокуратура Алтайского края.

В результате ее действий Лобанихинскому сельсовету был причинен материальный ущерб на сумму более 32 тыс. руб.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину и возместила материальный ущерб.

Новичихинский район

Алтайская правда