Горняк22: Чиновница из алтайского сельсовета похищала бюджетные деньги
В Новичихинском районе осуждена специалист комитета по финансам, налоговой и кредитной политике районной администрации за коррупционное преступление.
Чиновница, используя свое служебное положение, составляла фиктивные муниципальные контракты об оказании услуг. В 2019 г. она совершила неоднократные незаконные перечисления бюджетных средств на подконтрольный банковский счет, сообщает прокуратура Алтайского края.
В результате ее действий Лобанихинскому сельсовету был причинен материальный ущерб на сумму более 32 тыс. руб.
В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину и возместила материальный ущерб.
Новичихинский район