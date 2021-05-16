ГОРНЯК22 16.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайский браконьер с помощью кривды незаконно ловил рыбу

Горняк22
14 часов Ago

Сотрудники полиции в ходе операции «Путина» задержали в Павловском районе рыбака.  У него был изъят 71 незаконно наловленный «трофей».

С 11 по 14 мая в Алтайском крае проходил второй этап оперативно-профилактической операции «Путина», в ходе которого выявляли правонарушения в области охраны биологических ресурсов.

Так, за незаконный лов был задержан 57-летний мужчина, проживающий в селе Боровиково. Его заметили на берегу реки Обь, где он ловил рыбу с помощью незаконного приспособления – кривды. Эта снасть для лова представляет собой две жерди, между которыми привязывается сеть.

С помощью этого нехитрого приспособления браконьер выловил 71 рыбу — язей, лещей, щук. Нанесенный им ущерб окружающей среде оценен в 44 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.  

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю  

Павловский район 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Чиновница из алтайского сельсовета похищала бюджетные деньги

Горняк22: Чиновница из алтайского сельсовета похищала бюджетные деньги

Горняк22
14 часов Ago
В Новичихинском районе осуждена специалист комитета по финансам, налоговой и кредитной политике районной администрации за коррупционное преступление. Чиновница, используя свое служебное...

Читать по теме:

ВТОПЕ: