Горняк22: В СК рассказали, за что задержан бывший вице-губернатор Мордовии

Правоохранители задержали в московском аэропорту Шереметьево бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина. Изначально об этом писали соцсети, затем рассказывал журналистам депутат Александр Хинштейн, а теперь всё подтвердили в Следственном комитете РФ.

Бывший чиновник, он же младший сын бывшего губернатора Самарской области, пытался вылететь в другую страну. Но его задержали в рамках уголовного дела.

По версии следствия, Меркушкин-младший дал взятку управляющему отделением мордовского центробанка. За вознаграждение в 7 млн рублей начальник должен был отозвать предписание по итогам проверки и таким образом проигнорировать нарушения в работе «Мордовпромстройбанка». Меркушкин-младший являлся одним из бенефициаров этой финансовой организации, а выявленные нарушения могли спровоцировать отзыв лицензии.

Управляющий, теперь уже бывший, который получил взятку, сейчас под домашним арестом. В деле есть еще два фигуранта, которые, по данным следствия, вместе с Меркушкиным давали взятку. Это председатель совета директоров банка и еще один акционер. Первый под стражей, второй под домашним арестом. Теперь предстоит избрать меру пресечения для бывшего чиновника.

Алтайская правда