Горняк22: Уральский турист погиб на Алтае во время сплава по реке

Турист из Свердловской области погиб во время сплава по реке Чулышман в Улаганском районе Республики Алтай. Мужчине было 36 лет.

Группой туристов руководил Виктор Величков из нижнетагильского турклуба «Азимут». В неё входило 12 человек. Перед выходом на маршрут они зарегистрировались в МЧС, сообщают «Новости Горного Алтая».

Сплав по бурной реке проходил в районе турбазы «Кату-Ярык». У порога Кульминация опрокинулся двухместный катамаран. Турист из Нижней Салды был в спасательном жилете, но не смог залезть на плавсредство. Его смыло водой и пронесло через три порога.

Мужчину вытащили из воды, попытались реанимировать, но не получилось. Тело передали полиции.

Погибший был опытным туристом, кандидатом в мастера спорта по водному туризму. Сейчас «Азимут» собирает средства, чтобы доставить тело на родину.

Напомним, 2 мая был похожий случай в Алтайском крае. 2 мая новосибирские туристы сплавлялись по реке Песчаной, один катамаран перевернулся, из него выпала женщина. Она не смогла выбраться из воды и утонула. Позже ее тело нашли спасатели. После трагического случая было возбуждено уголовное дело.

Алтайская правда