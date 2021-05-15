Горняк22: Барнаулец пытался сдать квартиру, которую сам снимал

В Барнауле суд вынес приговор мужчине, признав его виновным сразу в восьми преступлениях.

По данным прокуратуры, горожанин публиковал в соцсетях и на сайтах ложные объявления о продаже запчастей для мотоцикла. На самом деле никаких запчастей у него не было. А еще он разместил объявление о сдаче в аренду квартиры, которую сам снимал.

Люди звонили по объявлениям, перечисляли деньги на карту, а «продавец», получив средства, исчезал. Так он незаконно получил 72,5 тыс. рублей. Всего таких обманов было восемь. Ему дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Барнаул

Алтайская правда