ГОРНЯК22 15.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаулец пытался сдать квартиру, которую сам снимал

Горняк22
5 часов Ago

В Барнауле суд вынес приговор мужчине, признав его виновным сразу в восьми преступлениях.

По данным прокуратуры, горожанин публиковал в соцсетях и на сайтах ложные объявления о продаже запчастей для мотоцикла. На самом деле никаких запчастей у него не было. А еще он разместил объявление о сдаче в аренду квартиры, которую сам снимал.

Люди звонили по объявлениям, перечисляли деньги на карту, а «продавец», получив средства, исчезал. Так он незаконно получил 72,5 тыс. рублей. Всего таких обманов было восемь. Ему дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Барнаул 

Алтайская правда

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