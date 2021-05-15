Горняк22: В Бийске загорелись два балкона в девятиэтажном доме

14 мая днем в Бийске по улице Советской произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь вспыхнул на балконе одной из квартир на пятом этаже.

По прибытию пожарные немедленно организовали эвакуацию жителей. Спасатели вывели из опасной зоны шесть человек, в том числе двух детей, а также эвакуировали еще 8 жильцов.

Пожарным удалось оперативно остановить распространение огня, поэтому пострадали только вещи и пластиковые окна на балконах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пострадавших при пожаре нет.

Пожар | Новости Бийска

Алтайская правда