Горняк22: Ночные заморозки установились в Алтайском крае в середине сентября

Заморозки Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в сентябре уже установились отрицательные ночные температуры – в некоторых районах столбик термометра показывал –2 градуса

Синоптики вновь предупреждают жителей Алтайского края о заморозках в ночное время, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Так, 14, 15 и 16 сентября в регионе обещают заморозки до -2 градусов. Однако в целом по региону ночные температуры составят +2…+9 градусов. Днем будет пока еще сохраняется теплая погода – до +14…+23 градусов. При этом 15 сентября в регионе ожидаются дожди, а порывы ветра достигнут 18 м/с.

На следующий день, 16 сентября, в регионе немного потеплеет – до +20…+25 градусов днем. Однако ночью столбик термометра все же может понизиться до -1.

В Барнауле пока заморозков не ожидают. Ночные температуры в ближайшие дни составят +2…+6 градусов, днем будет +16…+22. Осадков в городе не предвидится. Ветер с порывами до 15 м/с.

Примечательно, что согласно прогнозу Росгидрометцентра, в Барнауле в ближайшие минимальные температуры ночью составят +4 градуса.

Ранее в регионе обещали, что в некоторых районах 11 и 13 сентября будут заморозки до –2 градусов. В Барнауле пока отрицательных ночных температура не обещают.

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