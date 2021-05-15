Горняк22: Житель алтайского села в пылу драки переключился на полицейского

Условным сроком обернулась для молодого жителя Троицкого района поездка за подарками для детей. Сначала он и не предполагал, что в ходе этого безобидного вояжа устроит себе приключения — изрядно угостится горячительными напитками, нападет на полицейского, а потом предстанет перед судом.

Как рассказала «Алтайской правде» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Юлия Богданова, на днях был вынесен приговор 29-летнему Андрею К. Он признан виновным в применении насилия к представителю власти.

А история, в которой разбирались сначала следствие, а потом суд, случилась в декабре прошлого года. Андрей К. работает монтажником в одной алтайской компании. Вечером 26 декабря он вместе с женой поехал на АЗС, которая расположена рядом с федеральной трассой «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-Граница с Монголией, так как там выдавали подарки детям сотрудников. Когда супруги приехали, там уже собралось несколько получателей. Все они были в приподнятом настроении из-за приближающегося праздника. Угощались крепкими напитками. И мужчина принял в этом участие.

Но затем Андрей К. поспорил и подрался с каким-то незнакомцем. По какому поводу, мужчина потом даже не мог вспомнить. Разнять оппонентов их коллеги не могли, и вызвали полицию. Только агрессия Андрей К. внезапно переключилась на одного из приехавших сотрудников правопорядка. Разбушевавшийся мужчина ударил полицейского кулаком в лицо, и порвал его светоотражающий жилет.

Во время следствия и в суде Андрей К. полностью признал свою вину. Он заявил, что раскаялся, и на самом деле причинять полицейскому вред не собирался, а просто погорячился, так как был нетрезв.

Троицкий район

Алтайская правда