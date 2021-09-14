Горняк22: Водитель, сбивший трех девочек в алтайском селе, употреблял наркотики

ДТП Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Водитель ехал по дороге, однако в какой-то момент не справился с управлением и его вынесло на обочину, где и ехали девочки

Следователи завели дело в отношении 46-летнего водителя, который сбил трех девочек на велосипедах, одна из которых скончалась, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, днем 22 августа в селе Вылково Тюменцевского района водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и сбил трех девочек, 8 и 11 лет, которые ехали на велосипедах по обочине.

От полученных травм 8-летняя велосипедистка скончалась в машине скорой помощи, остальные получили травмы. Экспертиза показала, что обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что девочки ехали с игровой площадки домой, все трое жили по соседству. Их велосипеды были исправны, а также оснащены светоотражателями.

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