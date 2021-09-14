Горняк22: Барнаул встал в огромной пробке вечером 13 сентября

ДТП. Пробка Фото: В Курсе 22

Судя по кадрам из соцсетей, автотранспорт встал на дороге в «мертвой» пробке. При этом стояли на дороге, как трамваи, так и легковой транспорт

Масштабные пробки наблюдаются в центре Барнаула вечером 13 сентября. Так, согласно сервису «Яндекс. Карты», затор протянулся от проезда Рекордного до проспекта Строителей.

В соцсетях отметили, что причиной скопления транспорта стала авария – трамвай столкнулся с легковушкой. Судя по кадрам, движение по улице очень плотное. Однако сервис данную аварию не показал.

Кроме того, транспорт стоит на проспекте Строителей в районе автовокзала и пересечения с улицей Челюскинцев, а также на проспекте Социалистическом.

Что касается спальных районов, там автотранспорт замер на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, а также на улице Антона Петрова в районе Малаховского кольца.

В целом пробки к вечеру понедельника достигли семи баллов.

Ранее сообщалось, что утром 13 сентября на въезде в Барнауле образовалась большая пробка. Причиной тому стали сразу два ДТП на данном участке.

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