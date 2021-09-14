Горняк22: Дожди, ветер и около +15 градусов ожидается 14 сентября в Алтайском крае

Погода. Цветы Фото: Виталий Барабаш

Небольшое потепление ожидается в регионе к середине недели. Однако по-настоящему теплой погоды синоптики уже не прогнозируют

13 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +14…+19 градусов. Местами по северным районам в этот день возможны небольшие дожди. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут 13-18 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле во вторник до +14…+16 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 15 м/с.

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