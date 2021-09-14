Горняк22: Какие профессии на Алтае самые востребованные, а где переизбыток кадров

Медицинский работник Фото: Анна Меньшикова

Большой спрос на высоко квалифицированных работников в Алтайском крае наблюдается практически в каждой сфере, заявила Надежда Капура

Самые востребованные профессии на Алтае – это инженерные кадры, медики, специалисты сферы IT, также традиционно высокий спрос на токарей, фрезировщиков, сварщиков и электромонтеров. Об этом заявила глава управления края по труду и занятости населения Надежда Капура на онлайн-конференции.

При этом она пояснила, что большой спрос на высоко квалифицированных работников наблюдается практически в каждой сфере.

«Спрос постоянно только усиливается. Предприятия набирают темпы роста оборота производства продукция, и растет потребность в кадрах», – говорит начальник профильного управления.

По некоторым отраслям наблюдается особая нехватка работников:

в обрабатывающей промышленности не хватает около 4,5 тыс. работников,

в здравоохранении есть запрос на 3,6 тыс. вакансий,

в сельскохозяйственном комплексе требуется более 2 тыс. специалистов.

Также есть профессии, где наблюдается переизбыток кадров. При этом если смотреть по уровню компетенции, то на некоторые позиции при огромном количестве специалистов крайне сложно найти подходящего сотрудника.

«Например, работники экономической подготовки. С одной стороны мы видим избыток. С другой – по очень узким компетенциям требуются квалифицированные работники и их дефицит», – привела пример Капура.

Ранее чиновница заявила о снижении уровня безработицы: на 1 января 2021 года численность безработных в Алтайском крае составляла около 36 тыс. человек, на 1 сентября – 18,3 тыс.

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