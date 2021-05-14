Горняк22: Алтайские полицейские обнаружили 18 окуней и одну плотву

Полиция проводит ежегодную операцию «Путина» на реках Алтайского края, выявляя нарушителей запрета на лов нерестящейся рыбы. До 20 мая на реках региона (а на озерах – до 25 мая), запрещено передвигаться по водоемам на моторных лодках, и ловить рыбу сетями.

В ходе рейдов на карьерах ТЭЦ в Бийске выявлены двое нарушителей. Изъято 18 окуней и одна плотва. В районе села Стан-Бехтемир у ловившего рыбу сетями гражданина изъято 15 карасей и одна щука. замечен неизвестный, который с помощью сетей ловил рыбу. В ходе осмотра места происшествия у него изъяли лодку, сети, 15 карасей и одну щуку.

Нарушение действующего запрета на лов рыбы сетями во время нереста может быть квалифицировано как незаконная добыча водных биоресурсов. Максимальное наказание по этой статье достигает двух лет лишения свободы.

Бийский район | Новости Бийска

Алтайская правда