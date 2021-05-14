Горняк22: Бийчанина осудили за поджог дома, где находилось двое детей

По приговору Бийского городского суда 33-летний Алексей Д. лишен свободы на 12 лет колонии строгого режима. Такое наказание мужчина получил за то, что устроил пожар в доме, где жил со своей гражданской супругой. Причем он сделал это тогда, когда там находились его 12-летняя падчерица и родной трехлетний сын.

Пожар в доме на одной из улиц Бийска заметила проезжавшая мимо семейная пара. Как потом рассказывали супруги в суде, увидев, что горит строение, они подъехали ближе. Рассмотрев адрес, сообщили о происшествии в пожарную часть. И тут заметили девочку, которая стояла в доме у открытого окна с маленьким мальчиком на руках. Дети сильно плакали. Супруги помогли им выбраться на улицу, усадили в свою машину.

Веранда и крыльцо уже вовсю полыхали, из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро. Около дома собралось много людей, среди толпы был и сожитель хозяйки явно в нетрезвом виде. Когда кто-то спросил, нет ли в доме газового баллона, он залез в окно и вытащил его. А потом выяснилось, что именно этот мужчина и поджег дом.

Приехавшие пожарные потушили огонь, но спасти что-либо из имущества не удалось. Вся мебель, вещи, бытовая техника и прочее были уничтожены. По оценкам экспертов, ущерб составил более 700 тысяч рублей.

А в отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело. Его гражданская супруга рассказала следователю, что мужчина несколько раз угрожал спалить дом. Вместе они прожили около 9 лет. Но к 2020 году отношения совсем испортились. Муж все больше злоупотреблял алкоголем. Женщина несколько раз выгоняла его, а в ответ слышала, что он «отомстит».

За три дня до ЧП Алексей в очередной раз явился нетрезвым. Жена не пускала его, тогда он сломал замок на двери веранды. Пришлось вызывать полицию, и дебошира увезли. На другой день мужчина явился вновь, вел себя тихо, попросился переночевать, так как потерял телефон. И жена, пожалев его, согласилась.

А на следующее утро он куда-то ушел.

К обеду женщина поняла, что дети больны. И у дочери, и у сына поднялась температура. Срочно пошла в аптеку за лекарствами, а дверь закрыла на замок снаружи. По дороге встретила Алексея, который шел в сторону дома, будучи вновь подшофе, к тому же нес еще в руках емкость с пивом. Женщина сказала, чтобы он не ходил к ней, не пугал детей. А через некоторое время ей позвонила дочь, плакала, кричала: «Леша нас поджег!»

Как сообщила «Алтайской правде» прокурор отдела гособвинителей прокуратуры края Юлия Богданова, Алексей Д. своей вины в суде не признал. Пытался доказать, что не причастен к преступлению. Якобы пришел к дому, посидел на крыльце, так как дети ему не открыли. А затем зашел в постройку, где семья хранит дрова, где и заснул. Пожар же устроил неизвестно кто.

Но во время следствия, его версия случившегося была другой. Признавался, что запалил крыльцо, в надежде на то, что падчерица, увидев это, испугается, откроет ему дверь. Также, по одной из его версий, мужчина якобы не знал в доме дети или нет.

Еще Алексей Д. утверждал, что все уничтоженное имущество было куплено на общие их гражданкой супругой деньги. Но женщина заявила, что это не так. Муж лишь иногда пополнял семейный бюджет. И такими суммами, которых хватало только на продукты.

В итоге суд признал Алексея Д. виновным в покушении на убийство и уничтожении чужого имущества в крупном размере.

Пожар | Новости Бийска

Алтайская правда