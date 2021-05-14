Горняк22: В Барнауле пройдет суд из-за кирпича, убившего строителя

В Алтайском крае завершилось расследование уголовного дела против замгендиректора и прораба одной строительной компании. Их обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за которого погиб человек.

По данным краевого Следкома, ООО по договору подряда должно было выполнить работы на строящемся многоквартирном доме в Барнауле. Вокруг опасной зоны на стройке нужно было поставить ограждение. Но этого никто не сделал. За безопасность отвечали заместитель гендиректора и прораб.

В начале декабря 2020 года около этого здания проходил работник, и на него с высоты 10 этажа упал кирпич весом 6 килограммов. Человек скончался на месте происшествия.

Заместитель гендиректора и прораб не признали за собой вины. Следователь наложил арест на автомобиль заместителя, который стоит 1 млн рублей. Теперь обвиняемых ожидает суд.

Барнаул

Алтайская правда