Горняк22: Двух пешеходов, переходивших на красный, почти одновременно сбили в Барнауле

В среду, 2 мая, в Барнауле автомобили сбили двух пешеходов, переходивших на «красный». Одно такое ДТП произошло на пр. Красноармейском, другое – на ул. Попова.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, в 10:10 у Сити-центра дорогу по «зебре» переходила женщина примерно 43-х лет. Ее сбил Mercedes, за рулем которого находился молодой мужчина.

Почти в то же время, в 10:00, на ул. Попова, недалеко от пересечения с ул. Георгия Исакова, Mitsubishi Outlander сбил 54-летнюю женщину. Машиной управлял мужчина 1989 года рождения.

В обоих случаях пешеходы переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Обе сбитые женщины госпитализированы.

ГИБДД призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность на дороге. По статистике, наезды на пешеходов – самый распространенный вид ДТП.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда