Горняк22: Судебный пристав подозревается в получении взятки в Барнауле

Инспектор Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Алтайскому краю подозревается в получении взятки. Об этом сообщает алтайский следком.

По информации следствия, в конце октября 2020 года подозреваемый получил от жителя Барнаула 50 тысяч рублей за снятие ограничений на совершение регистрационных действий с его автомобилем. Деньги передавали посредники в офисном здании.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Сообщается, что преступление выявлено отделом собственной безопасности УФССП при сопровождении оперативников УФСБ России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда