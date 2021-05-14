Горняк22: Судебный пристав подозревается в получении взятки в Барнауле
Инспектор Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Алтайскому краю подозревается в получении взятки. Об этом сообщает алтайский следком.
По информации следствия, в конце октября 2020 года подозреваемый получил от жителя Барнаула 50 тысяч рублей за снятие ограничений на совершение регистрационных действий с его автомобилем. Деньги передавали посредники в офисном здании.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Сообщается, что преступление выявлено отделом собственной безопасности УФССП при сопровождении оперативников УФСБ России по Алтайскому краю.
Барнаул