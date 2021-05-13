Горняк22: Алтайский полицейский спас ребенка, который чуть не выпал из окна

В Барнауле полицейские предотвратили трагедию: спасли маленького ребенка, который едва не выпал из окна третьего этажа.

Жительница города позвонила в экстренные службы и рассказала, что в многоквартирном доме, на подоконнике играет маленький ребенок, а окно открыто. В любой момент могло случиться несчастье. При этом в квартире, кроме малыша, судя по всему, никого не было.

Неравнодушные местные жители растянули под окнами покрывало и пытались поговорить с мальчиком. Но тот не реагировал, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

К этому моменту на место происшествия прибыли двое полицейских – старший сержант Денис Медников и прапорщик Андрей Панамарёв. Первый остался внизу с гражданами, а второй забежал в дом и через балкон соседней квартиры пролез в окно, где находился ребенок. Страж порядка взял малыша в руки, вынес из квартиры и передал для осмотра прибывшим медикам.

Вскоре выяснилось, что семья мальчика состоит на учете. Санитарное состояние квартиры оставляет желать лучшего. Мать вернулась домой только через час после инцидента. Сотрудники органов опеки решили на время поместить малыша в специализированный Дом ребенка.

Через несколько дней полицейские приехали туда, чтобы навестить мальчика. Они подарили ему игрушки, дали посидеть в служебном авто, покрутить руль.

«Счастливая улыбка и блеск детских глаз остались для полицейских самой лучшей благодарностью», – пишет пресс-служба ведомства.

Фото: 22.мвд.рф

Барнаул

Алтайская правда