Горняк22: Бананы, селёдка и пиво. «Голодный» житель Алтая обворовал магазин

В Алтайском крае молодой мужчина запасся продуктами и алкоголем, обворовав магазин. Инцидент произошел в селе Черная Курья Мамонтовского района.

По предварительным данным регионального ГУ МВД, местный житель 32–33-х лет взял с собой мешки под еду и отправился к магазину. Там он взломал запорное устройство и проник внутрь. Забрал четыре упаковки пива по шесть бутылок, шесть килограммов бананов, банку селедки, две упаковки рыбы, восемь килограммов яблок.

Из-за чего он пошел на воровство, неизвестно. Если был голоден, почему не взял, к примеру, хлеб и пельмени? А, может, живёт по принципу «украл, выпил – в тюрьму». Часть похищенного мужчина спрятал в заброшенной бане, часть унес с собой. Позже продукты изъяли оперативники, поэтому праздник живота так и не состоялся.

Возбуждено уголовное дело. Этот мужчина уже привлекался к ответственности перед законом за кражу.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Мамонтовский район

Алтайская правда