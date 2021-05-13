Горняк22: Возле больничного комплекса в Барнауле прорвало трубу

В ходе гидравлических испытаний магистральная теплосеть М-31 получила повреждение. Вода вышла на поверхность. Об этом сообщает Telegram-канал «СГК Барнаул».

По словам энергетиков, эта сеть введена в эксплуатацию почти четверть века назад – в 1997 году. Сегодня после полудня повреждение было обнаружено. Менее чем через 15 минут воду перекрыли.

В настоящее время аварийная бригада откачивает воду, после этого начнутся ремонтные работы.

Барнаул

Алтайская правда