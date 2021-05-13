Горняк22: Алтайский пенсионер отдал мошенникам почти 1,5 млн рублей

В Алтайском крае пенсионер 1955 года рождения перечислил мошенникам более 1,4 млн рублей.

Как рассказали в региональном главке МВД, пожилому человеку из Павловского района позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности одного известного банка. Голос в трубке пугал, что счет пенсионера атаковали мошенники. Поверив в это, мужчина не только оформил на себя кредиты, но и сам перевел деньги на несколько счетов, которые ему продиктовали неизвестные.

Уголовное дело возбудили о мошенничестве со значительным ущербом. Аферисты часто обманывают, что вы не сможете разобраться в ситуации, если лично обратитесь в банк, и требуют, чтобы вы приняли решение немедленно, не кладя трубку. Не верьте в эти манипуляции.

Павловский район

Алтайская правда