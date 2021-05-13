Горняк22: Полиция задержала в Барнауле мужчину со свертками героина

Полицейские задержали 35-летнего барнаульца, у которого нашли упаковки с героином. Мужчину, который вел себя немного странно, остановили на одной из улиц краевого центра сотрудники патрульно-постовой службы. При себе у него оказалось восемь пакетиков, перемотанных изолентой.

Как показала потом экспертиза, в каждом находился героин. Всего около двух граммов. По признанию мужчины, он работал закладчиком и таким образом намеревался сбыть запрещенные вещества.

Из тайников-закладок, которые он сделал, достали еще четыре полимерных пакетика с тем же веществом. А дома у наркоторговца оперативники обнаружили десять шприцов и упаковку с остатками вещества.

Мужчина взят под стражу. Ранее он был судим за грабеж. А теперь ему грозит немалый срок за незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотиков.

Барнаул

Алтайская правда