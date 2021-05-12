Горняк22: 22 лесных пожара произошли в Алтайском крае на майских выходных

Во время праздничных выходных, с 7 по 10 мая, случилось 22 пожара в лесах Алтайского края.

Возгорания тушили в Барнаульском, Волчихинском, Знаменском, Кулундинском, Ребрихинском, Бобровском, Боровлянском, Ларичихинском, Озерском, Петровском, Залесовском лесничествах, сообщает Минприроды Алтайского края.

Огонь люди увидели с пожарных вышек, от местного населения, благодаря космическому мониторингу, Единой диспетчерской службе, наземному и авиа- патрулированию.

В тушении участвовали сотрудники лесхозов, арендаторы. Всего 151 человек. Задействовали 51 лесную пожарную технику, 15 тракторов. Пожаром пройдено 94,67 га земли лесного фонда.

Всего с начала пожароопасного сезона, с 9 апреля, в лесах края было 73 пожара. Огонь прошел 212,69 га. В 17 случаях пламя переходило с сельхозземель, сёл, линейных объектов. Еще в 56 случаях причины не были установлены.

В прошлом году на эту дату было зафиксировано 93 лесных пожара площадью 2844,03 га.

Если вы увидели лесной пожар, звоните на горячую линию: 8–800–100–94–00 и 8 (3852) 63–66–40.

Пожар

Алтайская правда